Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt'ta gerçekleşen iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu.

Hükümetin Güzelyurt'un var olan sorunları için çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları birer birer hayata geçirdiğine dikkat çeken Üstel, " Güzelyurt - Lefke yolunu göreve gelir gelmez bitirerek, Güzelyurt halkının daha güvenle seyahat etmesini sağladık. Narenciye sorununu halkımıza hissettirmeden çözüme kavuşturduk. Narenciyede geçen yıl yaşananlar bu yıl yaşanmayacak. Öte yandan Güzelyurt’a önümüzdeki yıl 15.000 tonluk soğuk hava deposunu kazandırmış olacağız. Aynı zamanda hedefimiz bu yıl içerisinde Güzelyurt Hastanesini tamamlamaktır" şekilde konuştu.



HAL YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Hal Yasası'na da değinen Üstel, "Hallerden biri Güzelyurt'a yapılacak. Hal yasasını Ekonomi Bakanımızla birlikte çalıştık. Ülke genelinde haller yapılacak. Bir hal de yer belirlendikten sonra Güzelyurt'a yapılacak. Projelerimiz tamamlandı. Mülkiyet soruşturmasından sonra İhale süreci başlayacak ve süreç tamamladıktan sonra inşallah hallerimizin temellerini atmış olacağız" dedi.



SOSYAL KONUT PROJESİ RESMEN BAŞLIYOR

"Bayram öncesi Güzelyurt halkına ve ülkemize bir de müjde vermek istedik" diyen Üstel, " 28 Mart'ta Güzelyurt'ta yıllar sonra ilk sosyal konut projesinin temeli atılacaktır. Sonrasında sırasıyla karar verilen bölgelerimizde temel atımına devam edilecektir. Sosyal konutlarla gençlerimiz ev sahibi olacak. Gençlerimizin bu ülkede kalmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.