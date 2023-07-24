Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Vuni Palace Hotel Kongre Merkezi’nde yer alan imza töreninde protokole, Romatem Sağlık Grubu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu ile Oscar Grup CEO’su İbrahim Bağman imza koydu.

İmza törenine Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın yanı sıra turizm ve sağlık alanından üst düzey yöneticiler katıldı.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, imza töreninde yaptığı konuşmada, konseyin, KKTC'nin başkanlık döneminde önceliğinin sağlık turizminin bilimsel gelişimine katkı koymak ve konseyin tüm üyelerine değer katarak, üye ülke sayısını artırmak olduğunu dile getirdi.

Savaşan, 2023-2024 döneminde genelde küresel iş birliğinin gelişmesi, özelde ise KKTC’deki sağlık turizmi faaliyetleri ile yatırımlarının artması ve üye ülkelerle karşılıklı iş birliği yapılmasına özel gayret göstereceklerini ifade etti.

Alanlarında güvenilir ve güçlü marka gruplar olan Oscar ve Romatem’in KKTC’de Gazimağusa’da yapacakları örnek yatırımın konseyin, KKTC'nin başkanlık dönemindeki ilk somut adım olacağını vurgulayan Savaşan, bu adımın, diğer pek çok yatırımın öncüsü olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazılacağını kaydetti.

Ahmet Savaşan, yatırımların artarak devam etmesi için Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu’nun desteği ile Türkiye ve uluslararası alanda yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi.

Ahmet Savaşan, “Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı, mevkidaşım Dr. Köksal Holoğlu ile örnek iş insanı Hüseyin Oskar’a KKTC’ye inandıkları ve dünyada örnek gösterilecek yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezi yatırımını ülkemize kazandıracakları için içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu yatırım ile ülkemizde sağlık turizmi gelirleri artacak ve bu alandaki istihdam da çoğalacaktır” diye konuştu.