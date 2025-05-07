Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre İnanıroğlu, Yalnızca Bekirpaşa Lisesi değil, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve İskele Ticaret Lisesi’ne de ziyaretler yaptığını söyleyerek, bu ziyaretlerin planlı, olağan denetim ve görüşme programı çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Okul ziyareti üzerinden kamuoyunu yanıltıcı, çarpıtılmış, maksatlı ve tamamen gerçeği yansıtmayan yorumlara yer verildiğini söyleyen İnanıroğlu, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, şahsımı ve Bakanlığımızı hedef alan asılsız haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.” dedi. Konuya ilişkin söylemlerin hayal ürünü spekülasyonlardan ibaret olduğunu belirten İnanıroğlu, “Bu ziyaretlerde hiçbir öğretmene baskı uygulanmamış, herhangi bir yönlendirme ya da müdahale söz konusu olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ve gerçeği yansıtmayan bu haberleri kesin bir dille reddediyor, mesnetsiz suçlamaları üzüntüyle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

İnanıroğlu şöyle devam etti:

“Ben ve Bakanlığımız, eğitimin her kademesinde görev yapan tüm paydaşlarımızla diyalog içinde olmaya, sorunları birlikte çözmeye ve eğitim ortamlarında güven ortamını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyunun, dayanağı olmayan, gerçeği çarpıtan ve eğitim ortamına zarar vermeyi amaçlayan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederim.”