Büyük bir heyecanla beklenen Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümü 25 Ocak'ta ekrana geldi. Hazar Ergüçlü Dilber dansıyla geceye damga vurdu.

BÜYÜK İLGİ! YOUTUBE'DA 5 MİLYON İZLENDİ

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri’nin birinci bölümü, 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlandı.

Fragmanlarıyla olay yaratan ve günlerce konuşulan proje, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu.

BKM'nin imza attığı, Şenol Sönmez’in yönettiği dizi, totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reytingle zirveye yerleşti.

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı. Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi.

Dizinin ilk bölümünde seyircinin oturup Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in Sincanlı Erkal Sonel’e ait “Gemileri Yakarım” şarkısı eşliğinde ettiği pavyon dansı sahnelerini beklediği, reytingin dans sahnelerinde 12 reytinge çıktığı öğrenildi.

Günlerdir gündemde olan dizi, sosyal medya platformu YouTube’da da izlenme rekoru kırdı. Yayınlanmasının üzerinden henüz 48 saat geçmeyen 'İnci Taneleri', 4 milyon 835 binlik bir rakama ulaştı.'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri', yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.