Maliye Bakanı Özdemir Berova, BRT’de kaldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

“Maliye Bakanlığı Akaryakıt KDV gelirlerinden yüzde 10 yani 40 Milyon TL feragat etti”

Son dönemde Orta Doğu’da devam eden savaş ve savaşın etkilerini gözeterek hükümetin bir dizi kararlar aldığını ifade eden Berova, “Son 3 haftadır İsrail, Amerika ve İran arasında devam eden savaş nedeniyle bütün dünya ekonomisi özellikle enerji ve akaryakıt konularında bir tsunami yaşıyor. Bu tsunami KKTC ekonomisini de vurdu. Bizim ülkemizde akaryakıt, Fiyat İstikrar Fonu’ndan (FİF) regüle edilmek suretiyle çok minimal değişimler oluyordu. En son Kasım 2025’te bir fiyat düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemeyi savaşın başladığı döneme kadar olan süreçte FiF’ten karşıladık. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatlarında öyle ani ve sert yükselişler oldu ki geçtiğimiz hafta FİF’i sıfırlamamıza rağmen akaryakıta yeniden zam yapmak zorunda kaldık. Küresel piyasalarda akaryakıt çeşitlemeleri içerisinde fiyatı en çok artan ürün Mazot Euro Dizel ve Gaz yağı olan ürünlerdir. İlk fiyat düzenlememizi yaptığımız günden bu yana eğer herhangi bir müdahalede bulunmasaydık mazota yaklaşık 35 TL’lik bir zam yapmamız gerekirdi. Biz bunu 10 TL seviyesinde tuttuk. En son yaptığımız değerlendirmede, oluşan yeni fiyatlandırmalar yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu’nda yapılan değerlendirmeye göre, eğer fiyatlandırmaları normal koridor içerisinde bıraksaydık ve müdahale yapmasaydık mazot fiyatlarına yaklaşık 12 TL’lik bir artış daha yapmamız gerekiyordu. Bu rakamı FİF’in de regüle edebilecek bir durumu yoktu. Bu krizin bir an önce biteceğini umarak elimizden geleni yapmak adına bir karar ürettik. Maliye Bakanlığı olarak, akaryakıt gelirlerimizin içerisinde yüzde 10 KDV uygulamamız var. Bir hafta süre ile yüzde 10 KDV uygulamasını sıfırladık. Bir hafta içerisinde Maliye ve Hükümet gelirlerinden 40 milyon TL feragat etmiştir. Arka arkaya ani ve çok yüksek zamlar yapmamak için iş dünyamızın ve çiftçimizin, taşımacımızın hayatını idame ettirmeleri için büyük öneme sahip olan mazotta çok yüksek fiyat artışları ile karşılaşmamaları adına bu fedakârlığı yaptık” dedi.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararların Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiğini ifade eden Berova, “Bu uygulama yasa ile belirlenen rutin bir uygulamadır. Hükümet gece yarısı kimseye fark ettirmeden bunu yapmıyor. Bugüne kadar bu uygulamalar bu şekilde olmuştur. Yapılan yorumlar bizi çok üzmüştür. Tüm arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gelecek olan yeni dalgaları nasıl kırabiliriz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu zamları vatandaşlarımıza yansımasını engelledik. Bu çalışmalar dışında başka çalışmalarımız da bulunmaktadır. Bir ek kaynak çalışması içerisindeyiz ve ana hatları ortaya çıkmıştır. Akaryakıt fiyatlarının sınırlandırılması amacıyla bir program üzerinde çalışıyoruz. Brent Petrol fiyatları çok ani yükseliyor ve düşüyor. Bu dalgalı dönemi nasıl geçirebileceğimize yönelik çalışmalarımız mevcuttur. Önümüzdeki hafta Brent Petrol fiyatlarına göre yeni tedbirleri de hayata geçireceğiz” bilgilerini paylaştı.

“Ocak, Şubat ve Mart ayında oluşacak olan Hayat Pahalılığını, Nisan ayı sonunda hem memurumuza hem de işçilerimize yansıtacağız”

Berova, “Ekonomide ileriyi görmek ve öngörü yapabilmek için ana gelir kaynağımız vergilerle bütçemizin gelirlerini oluşturuyoruz. Bu alanda da ciddi etkileşimler oldu ve Şubat ayında 9.5 Milyar TL’lik bir gelir öngörümüz varken, bu rakamın ne kadar aşağı düşeceği belli değildir. Ortalama 1.5 milyar TL beklentimizin altında bir gelir etmemiz söz konusudur. Bu da gelir ve gider arasındaki açığın daha da artması anlamına gelmektir. Önümüzdeki aydan itibaren piyasanın öngörülebilir hale gelmesi adına bazı değişiklikleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Öncelikle parti grubumuzla, daha sonra hükümet ortaklarımız ile görüşerek meclise yasa tasarısı gönderdik. Bu yasa tasarısı ile Ocak, Şubat ve Mart ayında oluşacak olan Hayat Pahalılığını, Nisan ayı sonunda hem memurumuza hem de işçilerimize yansıtacağız. Yani 6 aylık Hayat Pahalılığının ilk üç aynı yansıtacağız. Bir sonraki hayat pahalılığı ise 9 ay sonrasında verilecek. Böylelikle hem bu savaşa bağlı yaşanan ani değişmelere karşı ürün artışlarına karşı vatandaşlarımızı koruyacağız hem de iş dünyasına da 9 ay süreyle fiyat hesaplamaları yapılırken artık işgücü açısından bu fiyat üzerinden değerlendirme yapılacak. Olası artışlar maliyet unsuru olarak gösterilemeyecek. Eğer stabil bir durum yaratılmazsa gelecek olan dalgalar daha büyük dalgaları beraberinde getirecektir. Biz stabil bir piyasa yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu 3 aylık süreçte bu artış yapıldığında kamu maliyesinde 400 milyon ek yük oluşacak. Biz de sonrasında stabil olarak devam edeceğimiz için bu harcanan ödenek kaleminde çok az bir farkla örtüştüğünü gördük. Yani burada rakamsal bir değişim olmayacak. Senenin sonuna geldiğimizde maliyenin üzerine binen ek yükün getireceği bir ek yük daha olmayacak. Amacımız ekonomimizin sürdürebilir bir şekilde devamını sağlamaktır. Bu yaptığımız çalışmalar piyasaya öngörülebilirlik yapmak adına uygulamaya konan acil önlem paketidir” dedi.

“Yaklaşık 3 Milyar TL civarında borcumuz var. Öngördüğümüz borçlanmanın üzerine çıkmamak istiyoruz”

Maliye’nin mevcut durumu hakkında da bilgi veren Berova, “Borçların sürdürülebilirliği konusunda bir sıkıntımız yoktur. Ancak bu savaşın getirdiği etkiye bağlı olarak bu ay bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Biz 2026 yılı projemizi yaparken 25.5 milyar TL’lik net bütçe açığı öngördük. Şuanda net borç açısından bakıldığında yaklaşık 3 Milyar TL civarında borcumuz var. Bu ay sonunda da borçlanma yapacağız. Ancak öngördüğümüz borçlanmanın üzerine çıkmamak istiyoruz. Dinamik bir süreçten geçiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra hasar çalışmaları ve neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapılacaktır. Ancak dünyanın dinamik koşulları içerisinde kısa vadeler içinde pek çok kararlar üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Tasarruf Paketi Uygulaması: Yıl sonunda ödenekte ve nakitte yaklaşık 3 Milyar TL’lik tasarruf getirecek

Maliye Bakanı Berova, “Mali tedbirler alınacak merkez Maliye Bakanlığı’dır. Maliye Bakanlığı’nda Bütçe Müsteşarı ve Başbakanlık müsteşarı bir çalışma yaptı. Bütün bakanlıklardaki müsteşarları çağırarak kendilerine uyulması gereken yol haritası ile ilgili bilgi verdi, alınması gereken önlemler konusunda gerekli çalışmalar yapıldı. Yüzde 10 bütçe genelgesinde yayınlanan tasarruflara yüzde 100 uyacağız. Bu da bize yıl sonunda yaklaşık 3 Milyar TL’lik ödenekte ve nakitte tasarruf getirecek” diye konuştu.

“Biz mükellefiyetlerimizi tam ve eksiksiz yerine getirmek için borçlanıyoruz. Sadece maaş ödemeleri için borçlanmıyoruz”

Berova, “Biz mükellefiyetlerimizi tam ve eksiksiz yerine getirmek için borçlanıyoruz. Mükellefiyetlerimiz içinde ücret ve ücret nitelikli ödemelerdir. Bu da aylık ortalama 5.7 Milyar TL’dir. Bunun yanında çok sayıda cari transferler, sağlık ödemeleri, taşımacılık, doğrudan gelir desteği, belediyelere katkı payı ödemeleri ve birçok ödeme yapılmaktadır. Tüm hepsi ile birlikte 10 Milyar TL’nin üzerinde bir rakamdır. Sadece maaş ödemeleri için borçlanmıyoruz” bilgisini verdi.