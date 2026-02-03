Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı. Polis, 22.01.2026 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yürürken şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu pantolonunun cebinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının 23 ve 26 Ocak tarihlerinde iki kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre zarfında gerekli soruşturmanın yapıldığını, beklenen analiz sonucunun çıktığını ve iki sigaranın içerisindeki miktarın 528 miligram olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.