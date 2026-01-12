-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

İncirli, Lefke Gazi Lisesi’nde yaklaşık 400 öğrenci ve 7 öğretmenin büyük bir dram yaşadığını belirterek, hükümetin ciddi bir güven erozyonu içinde olduğunu savundu. Başbakanın kameralar önünde sergilediği tavırlarla gündem değiştirilemeyeceğini ifade eden İncirli, bu yaklaşımın ne halkın güvenini artıracağını ne de hükümetin imajını güçlendireceğini söyledi.

Lefke Gazi Lisesi’nde öğrencilerin şu anda sıkıştırılmış konteyner sınıflarda eğitim görmeye çalıştığını dile getiren İncirli, bu alanların dar geçitlerle birbirine bağlandığını, iki kişinin yan yana yürüyemeyeceği kadar dar olduğunu vurguladı. Olası bir acil durumda sağlık ekipleri ya da itfaiyenin bu alanlara ulaşmasının neredeyse imkânsız olduğunu ifade etti.

İncirli ayrıca, okulda kapısı olmayan tuvaletler bulunduğunu, öğrencilerin kanalizasyon sularıyla iç içe bir ortamda bulunduğunu ve kafeteryanın da bu alanlara çok yakın olduğunu belirterek, mevcut koşulların kabul edilemez olduğunu söyledi. Hükümetin bu sorunlara yeterince ilgi göstermediğini savunan İncirli, “Hizmet zamanı diyorsunuz ama bu soruna acilen çözüm bulmanız gerekiyor” dedi.

“Çocuklar bu koşullara mahkum edilmemeli”

Yeni okul binası yapılana kadar en azından konteynerler arasındaki geçişlerin rahatlatılması gerektiğini ifade eden İncirli, çocukların bu koşullara mahkûm edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yıkım işlemlerinin herkesin mutabık olduğu binada yapılmasını isteyen İncirli, gereksiz tartışmalar yaratılmaması çağrısında bulundu.

İncirli, hükümetten net bir yol haritası talep etti…

Hükümetten net bir yol haritası talep eden CTP Milletvekili İncirli, hangi adımların ne zaman atılacağının kamuoyuyla paylaşılmasını isteyerek, kararın Şubat tatiline girilmeden üretilmesi gerektiğini söyledi.

İncirli: Güzelyurt Hastanesi’nde süreç ve maliyet şeffaf olmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Güzelyurt Hastanesi projesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak hükümete eleştiriler yöneltti.

İncirli, devletin sürekli borçlanma ve kriz ortamına sürüklendiğini savunarak, hayata geçirilen projelerde ek işlerin artması nedeniyle çalışmaların uzadığını ve maliyetlerin her geçen gün yükseldiğini ifade etti. Güzelyurt Hastanesi’nin de bu duruma örnek teşkil ettiğini belirten İncirli, hastanenin ne zaman tamamlanacağının ve toplamda ne kadara mal olacağının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Sürecin kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, Güzelyurt Hastanesi ile ilgili tüm aşamaların ve maliyetlerin şeffaf bir şekilde paylaşılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

İncirli: Hata yaptık deyin, hayat pahalılığını asgari ücrete yansıtın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, asgari ücret artışına ilişkin de eleştirilerde bulunarak, yapılan düzenlemenin hayat pahalılığının altında kaldığını ve yasaya aykırı olduğunu savundu.

İncirli, hükümetin asgari ücrete yüzde 18,39 oranında artış yaptığını ancak bu artışın yeterli olmadığının bizzat hükümet tarafından da kabul edildiğini belirtti. Aradaki farkın devlet tarafından ödeneceğinin ifade edilmesini eleştiren İncirli, bu durumun asgari ücretin gerçek anlamda çalışanlara yansıtılmadığını gösterdiğini söyledi.

Başbakan’a seslenen İncirli, “Madem bu ücretin yeterli olmadığını kabul ediyorsunuz, neden en baştan hayat pahalılığı oranı asgari ücrete yansıtılmadı?” diye sordu. Yapılan hatanın düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, asgari ücret masasının yeniden toplanarak artışın doğrudan çalışanlara yansıtılması çağrısında bulundu.