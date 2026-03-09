CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Ülkede her şeyin büyük bir sis bulutu içinde olduğunu kaydeden İncirli, açıklanan tasarruf tedbirlerine baktığını belirterek, “Sizin bu tasarruf tedbirlerini yapma amacınız bugün gazete manşetlerine çıkmak” ifadelerini kullandı.

Hükümeti olmayan paranın tasarrufunu yapmakla suçlayan İncirli hükümete “ülkeyi borç batağına sokarken akılınız neredeydi?” diye sordu.

İncirli, şöyle devam etti:

“Çoktan yapmanız gereken şeyleri şimdi zahmet buyurup yapıyoruz diyorsunuz. Peki soruyorum, kaç para tasarruf elde edeceksiniz? Bu para nereye kullanılacak? Kime ne veriyorsunuz hiçbir şey şeffaf değil. Bunlar göstermelik tasarruf tedbirleridir. Bir rakam vermek zorundasın.”