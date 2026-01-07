Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin açıklaması şöyle:

"Sıklıkla yaşamaya başladığımız silahli saldırı olayları ülkenin en önemli sorunu haline geldi.

Silahlı saldırıda yaralanan iki galeri çalışanına acil şifalar diliyor, ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve yaşanan olaydan derin kaygı duyan tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, güvenlik gibi hayati bir konuda hiçbir zaman hükümete karşı fırsatçı bir muhalefet dili kurmaya çalışmadı. Ancak bugün gelinen noktada, benzer olayların tekrarlandığını, uyarılarımızın ve sağduyulu çağrılarımızın karşılıksız kaldığını üzülerek görüyoruz.

Öte yandan altını özellikle çizmek isteriz ki polisimiz, olayın hemen ardından yürüttüğü hızlı, titiz ve etkin çalışma sayesinde faili kısa sürede yakalayarak hem kamu vicdanını rahatlatmış hem de kurumsal kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı, sorunun sahada görev yapan güvenlik güçlerimizden değil, önleyici güvenlik politikalarını üretmekte yetersiz kalan siyasi iradeden kaynaklandığını açıkça göstermektedir. Bir sonraki aşamada polisimizin yine titiz bir şekilde olaydaki silah tedarikinin sağlanması ve saldırının düzenlenmesi konusundaki bağlantıları eksiksiz bir şekilde ortaya çıkarması gerektiği yönündeki beklentimizin de altını çizeriz.

Polisimizin fedakarlığı ve hızlı refleksi, hükümetin yarattığı siyasi boşlukları telafi etmek zorunda bırakılmamalıdır.

CTP olarak çağrımız açıktır:

Önleyici güvenlik politikaları gecikmeden hayata geçirilmeli, silahlı suçların beslendiği ekonomik ve örgütsel yapılarla kararlı biçimde mücadele edilmeli, cezasızlık algısını ortadan kaldıracak güçlü ve tutarlı bir siyasi irade ortaya konmalıdır.

Bugün bir galeriye sıkılan kurşun, yarın toplumun ortak güven duygusunu hedef alan daha büyük bir tehdidin habercisi olabilir.

Bir kez daha vurguluyoruz: Güvenlik, olaylardan sonra gösterilen başarılarla sınırlı bir alan değildir. Güvenlik, riskleri önceden gören, tehlikeyi doğmadan engelleyen ve caydırıcılığı esas alan kamusal bir akılla sağlanır. Hükümetlerin asli görevi, yurttaşların silahın gölgesinde değil, hukukun güvencesi altında yaşadığı bir düzeni tesis etmektir. Bu husus bir an bile aklımızdan çıkmamalıdır."