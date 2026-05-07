İncirli, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine ve BM Genel Sekreteri himayelerinde yürütülen kapsamlı çözüm çabalarında siyasi eşitliğe dayalı federasyon modeline dikkat çekti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, İncirli, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Söz Onda” paneline konuk oldu. Moderatörlüğünü Emekli Büyükelçi Metin Kılıç’ın yaptığı programda soruları yanıtlayan İncirli, Kıbrıs sorunu ve çözüm çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, panelde Ankara Kent Konseyi (AKK)Genel Koordinatörü Ömer Şan, Büyükelçi Ümit Yardım, AKK Başkan Yardımcısı Ceren Anadol, AKK Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Feramuz Üstün, YİK Genel Sekreteri Engin Öktem, AKK Yürütme Kurulu Üyesi Arzu Balkan, AKK Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü ile AKK Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcısı Burçin Tarhan’ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

- “Mevcut statüko sürdürülebilir değil”

Bölgesel gelişmelere işaret eden İncirli, jeopolitik rekabet ortamında Kıbrıs’ın stratejik öneminin kritik bir noktaya geldiğini belirtti.

“Kıbrıs adası için ‘batmayan uçak gemisi’ deniyor. Bu çok riskli bir ifade” diyen İncirli, mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, Türkiye’nin Ada’nın tümünün garantörü olduğunu hatırlattı. İncirli, çözümsüzlük sürdükçe Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Türkiye’nin de siyasi, ekonomik ve sosyal bedellere maruz kaldığını ifade etti.

- “Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi çok nettir”

Konuşmasında “Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi çok nettir” diyen İncirli, Annan Planı Referandumu ile Crans Montana sürecini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın müzakere yöntemlerine ilişkin ortaya koyduğu dört maddelik metodolojinin halk iradesi doğrultusunda olduğunu belirten İncirli, siyasi eşitliğin tartışma konusu olmayacağını vurguladı.

İncirli, Crans Montana konferansına kadar elde edilen tüm yakınlaşmalara bağlı kalınması, sürecin belirli bir takvime bağlanması ve Kıbrıslı Türklerin yapıcı iradesine rağmen yeniden başarısızlık yaşanması halinde statükoya geri dönülmemesinin güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Güven Yaratıcı Önlemlerin önemine de değinen İncirli, siyasi iklimin sonuç odaklı müzakereler için elverişli koşullar yaratacağını belirterek, geçiş noktalarının artırılması, ara bölgede iki toplumun yararlanacağı güneş enerjisi santralinin kurulması, özellikle spor alanında iki toplumlu faaliyetlerin artırılması ve gençlerin bir araya gelmesinin gerekli olduğunu söyledi.

- “ Hedefimiz adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaktır”

İncirli, Kıbrıs sorununun çözümünün federal temelli, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı bir modelle mümkün olabileceğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına işaret etti.

Siyasi eşitliğin, dönüşümlü başkanlık ile federal organların karar alma mekanizmalarında en az bir olumlu oy şartıyla etkili katılım anlamına geldiğini ifade eden İncirli, “Hedefimiz adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaktır. Bu çözüm, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi açısından yaşamsal öneme sahiptir” dedi.

İncirli, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi tamamlanmadan önce Kıbrıs çözüm çabalarında yeni bir hareketlilik yaşanabileceğine işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşmaya, nefes almaya ve geleceğe güvenle bakmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

- “CTP’nin görevi ülkeyi iyi yönetişimle buluşturmaktır”

İncirli, CTP’nin iktidar hedefi doğrultusunda, yalnızca Kıbrıs sorununa değil, ülkenin iç yönetim sorunlarına da odaklandığını belirtti.

Halkın en büyük beklentisinin demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim olduğunu ifade eden İncirli, CTP’nin görevinin ülkeyi layık olduğu şekilde iyi yönetişimle buluşturmak ve Kıbrıs Türk halkına uluslararası arenada itibar kazandırmak olduğunu söyledi.

Kurumların liyakat temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini de belirten İncirli, ekonomik kırılganlıkların giderilmesi, mali disiplinin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

- Nursen Yavaş, İncirli ve Toros’u ağırladı

Açıklamada ayrıca, panel öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş başkanlığındaki heyetin, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros’u ağırladığı belirtildi.