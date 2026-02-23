KTÖS, Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ile 9 Eylül İlkokulu’nda, sabah 08.00’de başlayan grev tam gün devam edecek. KTÖS ayrıca Cumhuriyet Meclis’indeki eyleme de katılacak.

KTÖS, konuyla ilgili dün yayımladığı mesajda, tasarının halkın malının bir şirkete devrini öngördüğünü savunarak, halkın olana, halk adına sahip çıkmak için grevde olduklarını kaydetmişti.

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) ile dayanışma içinde olduklarını da vurgulayan KTÖS, halkı toplumsal muhalefetin yanında durmaya ve mücadeleye destek vermeye çağırdı. KTÖS, yasa tasarısının Meclis tarafından geri çekilmesi talebini yineledi.