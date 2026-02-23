-ÖZEL HABER-

Öztürkler, Fransız yargısının Güney Kıbrıs’a “siz bu problemleri Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile çözün” mesajı verdiğini belirterek, “Ortada bir Kıbrıs sorunu var ve bu sorunun önündeki en büyük engel Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’dir. Kıbrıs sorununun temel konularından biri toprak meselesidir. Bu konuda problemler Taşınmaz Mal Komisyonu ile uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmelidir” dedi.

Güney Kıbrıs’ın hukuku kullanarak siyasete yön verdiğini ve Kıbrıs sorununu çözmek yerine bireyleri zor durumda bıraktığını ifade eden Öztürkler, Fransız yargısına teşekkür ederek, “Fransız yargısı akla mantığa sığmayan bir duruma çok güzel bir yanıt verdi. Bu karar emsal niteliği taşıyacaktır” diye konuştu.

“İnşallah Güney Kıbrıs, bu karardan gerekli dersi çıkarır”

Öztürkler, Rum tarafının Avrupa Birliği toplantılarında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kaldırılması için lobi yaptığını, Kuzey Kıbrıs’ın ise Taşınmaz Mal Komisyonu’nu güçlendirdikçe Rumların farklı siyasi çıkarlarla Kuzey’de yatırım yapanları zor durumda bıraktığını söyledi. Öztürkler, “Güney Kıbrıs, Rum lider Hristodulidis ile birlikte Kıbrıslı Türkleri sıkıştırarak izolasyonu artırmayı ve ekonomik gelişmeleri engellemeyi hedefleyen agresif bir tutum sergiliyor. Fransız yargısının verdiği bu karar çok önemli ve iyi kullanılmalıdır” dedi.

Öztürkler Rum tarafının hukuk yerine siyasete göre hareket ettiğini belirterek, “İnşallah Güney Kıbrıs, bu karardan gerekli dersi çıkarır ve Taşınmaz Mal Komisyonu yoluyla problemlerini çözmeye yönelir” ifadelerini kullandı.

Öztürkler: TMK’nın güçlendirilmesi ve kaynak aktarımı çalışmaları sürüyor

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkin şekilde çalıştırılması konusunda da geçmişte bu konunun yeterince gündeme gelmediğini ve icraat yapılmadığını belirtti.

Öztürkler, “Biz Sayın Başbakan Ünal Üstel’le birlikte tüzük hazırladık, yabancılara satılan taşınmazlardan vergi alarak Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak aktardık. Bunlar planlı işlerdir ve 2023 yılında Sayın Ünal Üstel öncülüğünde hayata geçirildi. Keşke bunlar çok daha önce yapılsaydı, meyveleri de erken alınmış olurdu” dedi.

Öztürkler, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun aktif hale gelmesinin Güney Kıbrıs’ta fark edildiğini ve Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri sıkıştırma yoluna gittiğini ifade ederek, “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ortadan kalkması için oylamalar yapılıyor. Ancak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güçlendirilmesi için çalışmalar devam edecek. Avrupa’da da bu konu anlatılmaya devam edecek” diye konuştu.

“Bu konular yeterince anlatıldıkça olumlu geri dönüşler alınacaktır”

Meclis Başkanı Öztürkler , Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerinin Taşınmaz Mal Komisyonu konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın da gereken katkıyı sağladığını vurguladı. Öztürkler, “Bu konular yeterince anlatıldıkça olumlu geri dönüşler alınacaktır” dedi.

Öztürkler: Türk Askeri Kıbrıs’a barış ve istikrar getirdi

Güney Kıbrıs’ın Türk askerine ilişkin söylemlerini de eleştiren Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türk askerinin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün tartışma konusu olamayacağını ifade etti.

Öztürkler, Türk askerinin sadece Kıbrıslı Türklere değil, Rumlara da barış ve istikrar sağladığını vurgulayarak, “Anavatan Türkiye ile KKTC’nin ilişkileri tanımlanamayacak kadar güçlü bir manevi bağdır. Birlikte gülen, birlikte ağlayan, ortak kaderi ve tarihi olan bir bağdır. Bu bağ, kelimelerle anlatılacak türden değildir” dedi. Öztürkler, bu nedenle Türk askerinin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün tartışma konusu olamayacağını vurguladı.

Öztürkler: Milli noktada bir olmak gerekiyor

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin de açıklamalarda bulundu. Öztürkler, “Sürdürülebilir bir anlaşmaya kimse karşı değildir. Biz de izolasyonların kalkmasını, uluslararası alanda tanınmayı, uçuşların, ticaretin başlamasını ve gençliğin daha iyi koşullara kavuşmasını isteriz. Ancak bahsettiğimiz yok oluş şeklinde bir anlaşma değildir” dedi.

Rum liderin sözleri ile icraatlarının farklı olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Bunları iyi anlamak ve milli noktada bir olabilmek gerekir. Ortak hedefimiz, Kıbrıs Türk halkının daha iyi günlere ulaşması olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Von der Leyen’in Güney Kıbrıs ziyareti… “Algı operasyonları devam ediyor”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Güney Kıbrıs ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Öztürkler, ziyaret sırasında servis edilen paslı variller ve teller ardından Kuzey Kıbrıs’a bakma fotoğraflarının bir algı operasyonu olduğunu belirterek, “Kendilerine göre bölünmüşlüğü ve ‘işgali’ anlatmak için algı operasyonlarına devam ediyorlar. Komik oluyorlar” dedi.

Öztürkler, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden yetkililerin KKTC’yi ziyaret etmeleri durumunda devleti ve gelişmiş Kıbrıs Türk halkını görme fırsatları olacağını ifade ederek, “Tekrardan söylüyorum KKTC’ye gelebilirler, variller ardından bakmalarına gerek yok. Güney Kıbrıs bu siyasetini hep yapacaktır. Günün sonunda bunlar kendilerine zarar verecek” dedi.

Öztürkler, gelen yetkililerin KKTC’de olup biteni bilmeden hareket etmemesi gerektiğini vurgulayarak, “teknoloji çok gelişti, KKTC’deki yatırımları görebilecek noktadasınız, bu oyuna alet olmamalı ve kendinizi kullandırmamalısınız” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türkleri kandırdığını da vurgulayarak, “Annan Planı referandumuna evet diyen Kıbrıslı Türkler cezalandırıldı, Rumlar ödüllendirildi” ifadelerini kullandı.

Öztürkler: ABD, Kıbrıs sorununda Türkiye’yi atlayarak müdahil olmaz

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Bahar Sancar’ın “Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde ABD’nin olası müdahalesine” ilişkin sorusuna da yanıt verdi. Öztürkler, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın topraklarına askeri olarak müdahil olduğunu belirterek, “Rum lider egemenliğini İsrail ve ABD’ye zaten verdi. Ancak ABD böylesi noktalarda Türkiye’yi atlayarak hareket etmez” dedi.

Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilerin gayet iyi olduğunu vurgulayarak, “Damdan düşer gibi bir müdahaleye gitmesini beklemiyorum. Bir katkı ortaya konacaksa Türkiye ile görüş alışverişinde bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Rum tarafının ise İsrail’i yanına alarak kendi adımlarını atmaya çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Öztürkler: Belediyeler reformu iyi sonuçlar verdi

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, belediyeler reformu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Öztürkler, reformun Sayın Başbakan Ünal Üstel ile birlikte kendisinin İçişleri Bakanı olduğu dönemde hayata geçirilen önemli icraatlardan biri olduğunu belirtti.

“O dönem yasa görüşüldüğü zamanlarda bir çok eylem yapıldı, bir çok yorum yapıldı; çalışanlar işsiz kalacak, maaşları ödenemeyecek deniyordu. O dönemde maaş ödeyemeyen belediyeler vardı. Biz artık beldesine icraat yapan belediye başkanları yaratacağız demiştik” diyen Öztürkler, bugünkü popüler belediye başkanlarının önünü açan yasanın da bu reform olduğunu söyledi.

Öztürkler, “Bölgelerdeki tüm çalışmalar için kaynağa ihtiyaç vardı, biz onlara bu kaynağı açtık ve yol almalarını sağladık. Tabi ki herkes memnun, istihdamlar yapılıyor, icraatlar güzel. İnşallah bu icraatlar devam eder. Güzel bir yasa oldu” ifadelerini kullandı.

Anayasa Değişiklik tartışmaları… Öztürkler: Yargı paketini destekliyorum

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Anayasa Değişikliği ile ilgili soruları da yanıtladı, yargı paketini desteklediğini kaydetti.

Öztürkler, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Elbette Anayasamızın yapıldığı dönemle şimdiki arasında çok ciddi zaman ve değişiklik var. Şu anda onun sıkıntısı yaşanıyor. Yargı paketini ben destekliyorum, günümüzün çağdaş yapısına göre değişikliğe gidilmesi lazım. Üzerinde iyi çalışılması gerekiyor. Bu yargı paketinde neler olduğu halka iyi şekilde anlatılmalı. Bu bir ihtiyaçtır, değişimler yapılmalı. En doğru tarih belirlenerek referanduma gitmek önemli. Anayasa’da tıkanan ve değiştirilmesi gereken noktalar net var. Birincisi de yargıdır. Değişimler mantıklı o yüzden destekliyorum.”

Öztürkler: “KKTC Güvenli Bir Ülkedir”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ülkede son dönemde yaşanan silahlı saldırılar ve iç güvenlik konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztürkler, mafya gruplarının en büyük amacının ülkelerde kaos ve güvensizlik ortamı yaratmak olduğunu belirterek, “KKTC’de güvensiz bir ülke imajı oluşturarak mafya süreçlerini ve kriminal ortamı artırmak, çeteleri buraya taşımak istiyorlar” dedi.

KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Ben bunu her zaman söylüyorum. İstatistiklere ve alınan tedbirlere bakarak söylüyorum. Avrupa ülkeleri ve Güney Kıbrıs ile karşılaştırıldığında KKTC’nin güvenli bir ülke olduğu ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, istenmeyen bazı olayların yaşandığını da dile getirerek, bu noktada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve polisin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nda düzenli toplantılar yapıldığını söyleyen Öztürkler, “Sürekli yapılan yatırımlar ve alınan önlemler var. Önümüzdeki süreçte güvenlik sistemlerinin artırılmasına yönelik yatırımlar da devam edecek” dedi.

Son olarak Güvenlik Kuvvetleri ve polise güvenilmesi ve destek olunması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, iç güvenliğin sağlanması konusunda devletin kararlılıkla çalıştığını ifade etti.