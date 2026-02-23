Toksoy, paylaşımında dünya genelinde telekom sektörünün hızla fiber altyapıya yöneldiğini hatırlatarak, bakır kabloların yerini yüksek hızlı ve düşük gecikmeli fiber optik hatların aldığını belirtti. Ayrıca küresel “wired communications interface” pazarının 2026–2033 arasında yıllık yaklaşık %12,5 büyüme öngördüğüne dikkat çekerek, kablolu altyapının önemini koruduğunu vurguladı.

“KKTC’nin Ne Mali Ne Teknik Altyapısı Var”

Paylaşımında, KKTC’nin mevcut telekom altyapısının “bir buçuk barakadan ibaret” hâle geldiğini söyleyen Toksoy, ülkenin ambargolar altında sürekli geri kaldığını ifade etti. Toksoy’a göre bu koşullarda devletin kendi imkânlarıyla modern bir altyapı kurması gerçekçi değil:

“Bu yatırımları yapacak ne maddi ne teknolojik gücümüz var. Dünyanın en kötü internetini en kötü fiyatla kullanıyoruz.”

“Çare Özelleştirme”

Toksoy, çözümün özelleştirme olduğunu savunarak, bazı çevrelerin bu kavrama ideolojik sebeplerle karşı çıktığını söyledi. Buna karşılık Güney Kıbrıs’taki özelleştirme örneklerini işaret etti:

Cyprus Telecommunications Authority (CYTA): Rekabeti artırmak ve sermaye çekmek amacıyla özelleştirme kapsamına alındı; Toksoy’a göre kısmen başarılı oldu.

Electricity Authority of Cyprus (EAC): Enerji güvenliği ve verimliliği için özelleştirme çalışmaları sürüyor.

Larnaka ve Baf Havaalanları: 2006’da işletme hakkı Hermes Airports Ltd.’e devredildi; Toksoy bunun Güney’deki en büyük özelleştirme örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Limasol ve Larnaka limanları: 2016’dan itibaren özel işletmeye geçti.

Kumarhane lisansları ve devlet piyangosu özelleştirildi; posta hizmetlerinin de benzer süreçlerden geçtiği ifade edildi.

Toksoy, bu kurumların özelleştirme sonrası “kimsenin sırtına vurup gitmediğini”, aksine ülkeye değer kattığını söyledi.

“Sorun Teknik Değil, İdeolojik”

Toksoy, Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki bazı grupların fiber projesine karşı çıkmasının teknik gerekçelere dayanmadığını, bunun arkasında Türkiye karşıtlığı olduğunu iddia etti. Geçmişte su projesi ve diğer stratejik yatırımlar sırasında da benzer tepkilerin verildiğini hatırlattı.

Aynı çevreleri, Osmanlı’nın modernleşme döneminde her şeye “istemeyük” diyen muhafazakâr yapıların tutumuna benzeterek eleştirdi. Ayrıca Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Sanayi Holding gibi kurumların başarısızlıklarında da bu zihniyetin rol oynadığını ileri sürdü.

“Fiber Projesi Yaşamsal, Vazgeçilmez”

Toksoy, sözlerini fiber optik yatırımının KKTC için hayati öneme sahip olduğunu belirterek tamamladı:

“Bu proje elzemdir, vazgeçilmezdir. Bu projeye katkıda bulunan herkese bir Kıbrıs Türkü olarak teşekkür ederim.”