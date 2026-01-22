Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak Salı günü Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da protokol sırasına göre anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan yapacak.

Öte yandan aynı günü saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda da anma töreni düzenlenecek.

Buradaki törende de, saygı duruşunun ardından saygı atışında bulunulacak. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından din görevlisi şehitler için dua okuyacak ve şehit kabirleri ziyaret edilecek.

Yine 27 Ocak’ta akşam ve yatsı namazları arasında şehitler için Yenişehir Şehitler Camisi’nde mevlit de okutulacak.