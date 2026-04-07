Alithia gazetesi, İngiltere'nin İngiliz Üslerinin statüsünde herhangi bir değişiklik yapma niyetinde görünmediğini ve üsler konusundaki duruşunu “Omega” kanalına açıkladığnı yazdı.

Gazete ilgili haberde, gazeteci Pavlos Pittas ile iletişime geçen İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına atıfta bulunulduğunu belirtti.

İngiltere hükümetinin, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin statüsünü müzakere etme niyetinde olmadığını açıkça ifade ettiğini belirten gazete, İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından Pittas’a verilen yanıtta ayrıca “egemen üslerin hiçbir zaman Kıbrıs Cumhuriyetinin parçası olmadığı” ifadesinin de kullanıldığını yazdı.