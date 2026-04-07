Polisten verilen bilgiye göre, 26 Mayıs 2024 tarihinde bir otel odasında muhafaza edilen bir şahsa ait altın yüzüğün kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Olayla bağlantılı olarak aranan F.Ö. (26), Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek gözaltına alındı.

Zanlının tutuklandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.