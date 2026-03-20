İngiltere hükümeti, ABD’nin RAF Fairford ve Diego Garcia askeri üslerini kullanmasına yönelik iznin kapsamını genişletti. Downing Street’ten yapılan açıklamada, kararın Hürmüz Boğazı’nı hedef alan İran unsurlarına karşı yürütülen savunma operasyonlarını da kapsadığı belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre İngiliz bakanlar, Orta Doğu’daki son gelişmeleri, İran’ın saldırılarını ve Hürmüz Boğazı’ndaki durumu ele almak üzere bir araya gelirken, uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanması için müttefiklerle yakın iş birliği içinde çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD’nin üsleri kullanımının yalnızca “savunma amaçlı” olduğu ifade edilirken, bu kapsamda Hürmüz Boğazı’nda gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran’a ait füze üsleri ve askeri kapasitelerin hedef alınabileceği kaydedildi.

İngiltere’nin daha önce ABD’nin üsleri “saldırı amaçlı” kullanmasına izin vermediği, ancak son kararla birlikte Hürmüz Boğazı’nı hedef alan unsurlara karşı operasyonların kapsamının genişletildiği belirtildi.

Londra yönetimi, doğrudan saldırı operasyonlarına katılmayacağını yineleyerek, ülkenin çatışmaya yaklaşımında temel ilkelerin değişmediğini, uluslararası hukuka bağlı kalınacağını ve daha geniş çaplı bir çatışmaya sürüklenmekten kaçınılacağını bildirdi.

Öte yandan İran, İngiltere’nin ABD’ye üslerini açmasını “saldırıya ortaklık” olarak değerlendireceğini duyururken, gelişmelerin küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisine de dikkat çekildi.