Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), inşaatlarda kullanılan demir donatıların test edilmesi için Mağusa Limanı’nda bir alan tahsis edilmesi taleplerine Başbakan Ünal Üstel’den olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat arifesinde yaşanan gelişmenin önemine işaret edildi, “Bu adımı, inşaat güvenliği ve kalite kontrolü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” denildi.

Açıklamada, bugünkü görüşmede KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın da önemli destek verdiği “Deprem Riski Altındaki Yapıların İyileştirilmesi ve Yenilenmesi Hakkında Yasa Tasarısı”nın da tamamlanmak üzere olduğunun paylaşıldığı aktarıldı.

Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunulan İMO açıklamasında, KKTC’deki inşaat projelerinin güvenliğinin yalnızca mühendislik değil, etkili yapı denetimi ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle sağlanabileceği vurgulandı.

Bu alanda yapılacak yatırımların ve sistematik denetimlerin, gelecekteki felaketlerin etkilerini azaltmada belirleyici olacağının ifade edildiği açıklamada, büyük kayıplara neden olan 6 Şubat depreminin inşaat mühendisliğinin ve yapı denetiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

“Depremin ardından yapılan incelemeler, birçok yapının yeterli dayanıklılığa sahip olmadığını ve bu ihmallerin büyük yıkımlara neden olduğunu gösterdi” denilen açıklamada yapı denetiminin ve mühendislik hesaplarının bölgeye göre ve doğru yapılmasının bu tür felaketlerin etkilerini azaltacağı belirtildi.

“Yapıların çevresel koşullara uygun olarak tasarlanması gerekliliği var”

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Bölgedeki olası sismik aktiviteler dikkate alındığında, inşaat mühendisliği ve yapı denetiminin önemi bölgemizde de büyüktür. Depremsellik verilerinin doğru kullanımı, zemin etütlerinin titizlikle yapılması ve kullanılan malzemelerin kaliteli olması, güvenli yapıların inşa edilmesinde kritik rol oynar. Bu doğrultuda, yapıların çevresel koşullara uygun olarak tasarlanması gerekliliği her koşulda önem taşır.”