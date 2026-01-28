24 Ekim 2023 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında İskele’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan D.K. (K-42)’nin, ev taksitlerinin ödenmesi amacıyla iki ayrı şahıs tarafından kendisine verilen toplam 73 bin 600 ABD Doları nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Meseleyle ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.