Gazimağusa’da yapılan denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise toplam 638 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda; 149 sürücü yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 1 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8 sürücü sigortasız araç kullanmak, 16 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 59 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 sürücü kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak ve 43 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak suçlarından olmak üzere toplam 281 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’ta yapılan denetimlerde ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olduğu alanlar denetlendi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde toplam 895 araç sürücüsü denetlenirken, 8 sürücü aşırı hız, 3 sürücü alkollü araç kullanma, 4 sürücü sigortasız araç kullanma, 1 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 5 sürücü emniyet kemeri takmama, 2 sürücü koruyucu başlık takmama ve 70 sürücü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 93 sürücü rapor edildi. Ayrıca 7 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.