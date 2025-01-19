İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.01.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde çalışan Levent KAYMAZ (E-51), beton temel üzerinde yürüdüğü sırada yerdeki tahtalara takılarak dengesini kaybedip, yaklaşık bir metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, her iki ayak bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşehede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.