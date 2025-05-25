Polis memuru Kemal Sekizler mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2024 ve 2025 yılları içerisinde iki zanlının sosyal medya platformu olan Telegram isimli site üzerinden sahte ismi Sülün Osman olan bir şahıs ile tanışarak, bu şahısın bankalara ait sahte reklam sayfası açarak müşterilerin konu sayfaya girmesi ile kredi kartı bilgilerini alıp kendilerine vermesi üzerine Lefkoşa'da “Sharaf” isimli iş yerinin internet uygulaması üzerinden söz konusu kart bilgilerini kullanıp ilk tespitlere göre on bir adet Xıoamı marka Poco X7 Pro marka cep telefonu satın alıp “Sahte Banka Ödeme Belgesi Düzenleme Ve Tedavüle Sürme Ve Kişisel Verileri Elde Edip Kullanma” suçunu işleyip toplamda 187.484 TL parayı temin ettiklerini söyledi.

Polis,A.B'nin yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2023 tarihinden itibaren 542 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını, iki adet bilgisayar ve 2 adet cep telefonu emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken evraklar ve kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Z.B'nin avukatı müvekkilinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, her iki zanlının da doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.