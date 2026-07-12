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Öte yandan Kirman Valiliği, gece saatlerinde gerçekleştirilen ABD saldırılarında bir iletişim kulesinin hedef alındığını duyurdu.

Rezai, "Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız." ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından, "Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız" dedi.

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