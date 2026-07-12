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Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi.

Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken, haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

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İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı açıklandı. Keşm Kaymakamı, adaya 10 ila 11 adet füze isabet ettiğini duyurdu.

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