Avrupa Birliği'nin Copernicus yeryüzü gözlem programı kapsamındaki Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Copernicus Deniz Servisi, rekor sıcaklıkları bağımsız olarak teyit etti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, yükselen sıcaklıkların yeni bir evrenin başlangıcı olabileceğini vurguladı.

Buontempo, okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde olması ve El Nino etkisinin yaklaşmasıyla önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini, dünyanın bilinmeyen bir döneme doğru ilerleyebileceğini aktardı.

Sıcaklıklar geçmiş yılları geride bıraktı

Verilere göre, kutup bölgeleri dışındaki küresel okyanus sıcaklıkları 21 Haziran'da rekor seviyeye ulaştı ve 2023 ile 2024 yıllarındaki değerleri geride bıraktı.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, okyanus yüzey sıcaklığının 20,86 dereceye ulaştığını, bu değerin 2023 ve 2024 yıllarında kaydedilen 20,83 derecenin üzerine çıktığını duyurdu. Copernicus Deniz Servisi ise sıcaklığı 21 derece olarak kaydetti ve önceki rekorları 0,1 derece ile aştı.

İngiltere'deki Reading Üniversitesinden iklim bilimi profesörü Richard Allan, fosil yakıt kullanımı nedeniyle atmosfere salınan yüksek miktardaki sera gazının gezegenin ısınmasına yol açtığını belirtti. Allan, okyanusların yeryüzündeki fazla enerjinin yüzde 90'ından fazlasını emdiğini, yükselen sıcaklıkların ve El Nino'nun etkisinin iklim değişikliği konusunda endişe verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti. Mercator Ocean International Bilimsel Direktörü Pierre-Yves Le Traon da bu eğilimi görmenin gerçekten endişe verici olduğunu dile getirdi.

Aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açıyor

Sıcaklık artışları dünya genelinde etkisini sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri genelinde 46 milyondan fazla kişi için aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağını bildirdi.

Avrupa'da ise geçen hafta sıcaklık rekorları kırıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1300'den fazla ek ölümün kaydedildiğini açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanlığı da etkili olan tarihi sıcak dalgası nedeniyle ülkede normalde beklenenden yaklaşık 1000 daha fazla ölümün yaşandığını duyurdu. Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle "nesilde bir kez görülen" sıcak hava dalgalarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkati çekti.