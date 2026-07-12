Çin ana karasını bu yıl vuran en güçlü fırtına olan Bavi Tayfunu, pazar günü ülkenin doğu kıyılarına şiddetli yağış taşırken, yoğun nüfuslu kentleri sarsan şiddetli rüzgarlar ülkenin ekstrem hava koşullarıyla mücadele kapasitesini sınıyor.

Bavi, pazar sabahı iç kesimlere doğru ilerlerken zayıflayarak tropikal fırtınaya dönüştü ancak meteoroloji uzmanları, Fransa büyüklüğündeki fırtına sisteminin önümüzdeki günlerde Çin'in doğu ve kuzey kesimlerinde uzun süreli ve geniş alana yayılan yağışlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bavi'nin karaya ulaşması öncesinde, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin teknoloji ve ekonomi merkezi olan Zhejiang eyaleti başta olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi.

Bavi, cumartesi günü saat 23.20 sularında Zhejiang'ın kıyı kenti Yuhuan'da karaya çıktıktan sonra, gece yarısı civarında Wenzhou şehrine bağlı Yueqing'de ikinci kez karaya ulaştı.

Yueqing sakinlerinden Li Liangxing, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Rüzgarlar çok güçlüydü. Çatı kiremitlerinin ve ağaç dallarının düştüğünü duyabiliyorduk. Elbette korktuk ama deniz kenarında yaşıyoruz, bu yüzden alışkınız" dedi.

Konut sitesinin yanındaki sular altında kalan kanalı işaret eden Li, su seviyesini hiç bu kadar yüksek görmediğini belirterek "Eskiden orada bir yürüyüş yolu vardı ama şimdi sular altında" ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, Yueqing genelinde 1300'den fazla ağaç devrildi, bunlardan 700'den fazlası tamamen kökünden söküldü. En derin su taşkınları bir araç lastiğinin yaklaşık yarı yüksekliğine ulaştı.

Acil durum ekipleri, pazar günü devrilen ağaçlarla kaplı su altındaki caddeleri temizlemek için ekskavatörler ve motorlu testereler kullandı.

Kentin dağlık kuzey kesimlerinde ise CCTV tarafından yayınlanan görüntülerde, bir heyelanın büyük kaya parçalarını dağ yoluna sürüklediği ve taşan nehir sularının yakındaki ağaçları yuttuğu görüldü.

Yuhuan'a bağlı bir kıyı balıkçı kasabası olan Kanmen'de yaşayan 72 yaşındaki kargo dükkanı sahibi Lin Yongjin, Bavi'nin yol açtığı hasarı hesaplamaya çalışıyor.

Denize bakan dükkanı fırtınanın tüm gücüne maruz kalan Lin'in iş yerinin giriş kanopisini taşıyan metal çerçeveler çöktü ve komşu binanın bir penceresi patladı.

Lin, tayfunun 6 bin yuandan (yaklaşık 885 dolar) fazla hasara yol açtığını tahmin ediyor.

Yaşadığı durumu anlatan Lin, "Karaya çıktıktan sonra yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Evin içine yağmur suyu doldu. Bütün geceyi bununla uğraşarak geçirdik ve sabah 5'ten sonraya kadar uyuyamadık" dedi.

Hayatı boyunca pek çok tayfun yaşadığını belirten Lin, bu fırtınanın farklı olduğunu vurgulayarak "Çok güçlü bir tayfundu. Tam burada, Kanmen'de karaya çıktı. Tam geçiş yolunun üzerindeydik" ifadelerini kullandı.

UÇUŞ VE TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Bavi, cumartesi günü Tayvan'ın kuzeyinden geçerek adanın büyük bölümüne şiddetli rüzgar ve yoğun yağış getirdi. Fırtına, kuzeydeki Miaoli bölgesinde tek bir noktaya yaklaşık 80 santimetre yağış bıraktı.

Tayvan itfaiye teşkilatı pazar günü yaptığı açıklamada, çoğunlukla motosikletten düşme, kayma veya uçuşan cisimlerin çarpması sonucu 134 kişinin yaralandığını bildirdi.

Herhangi bir can kaybı rapor edilmedi. Ulaştırma bakanlığı, pazar günü 137 uluslararası uçuş ile 62 iç hat seferinin iptal edildiğini duyurdu. Ulaşımdaki aksamalar Çin'in ulaşım ağlarına da sıçradı. Zhejiang'ın eyalet başkenti Hangzhou'da iki büyük tren istasyonunda tüm seferler askıya alınırken, Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'nda 327 uçuş iptal edildi.

Devlet destekli The Paper gazetesinin haberine göre, komşu metropol Şanghay'da ise toplam 1620 tren seferi ve 684 uçuş iptal edildi.

Hong Kong Kent Üniversitesi Enerji ve Çevre Okulu Dekanı Benjamin Horton, Bavi Çin içlerinde ilerlemeye devam ederken, fırtınanın rotası üzerindeki bölgelerin birkaç gün içinde yüzlerce milimetre yağış alabileceğini, bunun da sel, heyelan ve kentsel su baskını riskini artıracağını belirtti.

Horton, "Fırtına karaya çıktıktan sonra zayıflasa bile, geniş sirkülasyonu iç kesimlerde yüzlerce kilometre boyunca yıkıcı hava koşulları yaratmaya devam edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, sıcaklıkları artırabilen ve tayfun rotalarını batıya, ülkenin kıyılarına doğru kaydırabilen El Nino hava modelinin bu yıl ortaya çıkmasıyla birlikte Çin'in daha ekstrem hava koşullarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor.

Sürecin zorluğuna değinen Horton, "Tayfunların hızla şiddetlenmesi, yerel toplulukların ve acil durum yöneticilerinin hazırlık süresini kısaltıyor ve bu durum bu tür olayları özellikle zorlu hale getiriyor" dedi.