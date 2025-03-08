Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinde Erenköy Mücahidi olarak önemli rol oynayan ve siyasi yaşamında Kurucu Meclis Üyesi, Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren İrsen Küçük için bugün Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

Anma Programı ve Mevlit Okutulacak

10 Mart 2025 Pazartesi sabah saat 10.00’da başlayan törende, Küçük’ün kabri başında dualar edildi. Ayrıca, aynı gün saat 11.30’da Hala Sultan Camii’nde mevlit okutulacağı duyuruldu.

İrsen Küçük, Kıbrıs Türk halkının gönlünde bıraktığı izlerle saygı, sevgi ve rahmetle anılmaya devam ediyor.