İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:



12.04.2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lapta’da Dağbaşı Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanında çalışmakta olan Hüseyin DOĞAN (E-42), kalıp tahtalarını çaktığı esnada dengesini kaybederek 3.65 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.