Tatlısu’da 25 Nisan 2025 tarihinde yapımı devam etmekte olan bir inşaatın birinci katında sıva işi yapan Nasır Ali (E-24), el arabası ile geri geri gittiği sırada, yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Nasır Ali tedavi görmekte olduğu Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ali’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek, soruşturma devam ediyor.