Sınava katılan 23 adaydan 17’si, hem teorik hem de pratik bölümlerden 70 puanın üzerinde başarı göstererek sertifika almaya hak kazandı. Başarılı katılımcılara sertifikaları, 3 Haziran 2025 Salı günü Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı , iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman personel yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, bu alandaki eğitim ve sınavların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Sertifikalar, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı ile İşyeri Teftiş Şube Amiri Emrah Güven tarafından takdim edildi.