İŞAD'ın mesajında şunlar kaydedildi:

Türk Dünyasının Lideri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş 13. Ölüm yıldönümü olan bu günde yerini asla dolduracağımız usta liderin öngörüleri ve izlediği politika, günden güne her kez tarafından anlaşılan ve geleceğe ışık tutan fikirleri sadece Kıbrıs için değil Dünya politikası içinde büyük düşünür ve devlet adamlığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geleceğinin sağlam temel taşı olan lideri bir kez daha rahmet ve özlemle anıyoruz.