6 Şubat 2023 depremlerinde KKTC’den voleybol turnuvası için Adıyaman’a giden çocuklar, öğretmenler ve ailelerin konakladığı Grand İsias Oteli’nin çökmesi sonucu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Felakette yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, mahkemenin kararına karşı verdikleri adalet mücadelesinde yeni bir sürece girdiklerini duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddedilmesinin büyük bir hayal kırıklığı yarattığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar adalete olan inancımızı derinden sarsmıştır. Ancak bu sarsıntı bizi yıldırmayacak, aksine kararlılığımızı pekiştirecektir.”

Açıklamada, Grand İsias Otel’in enkazında hayatını kaybeden sevdikleri için temyiz sürecinin başlatıldığı ve mücadelelerinin hukukun üstünlüğü çerçevesinde sürdürüleceği vurgulandı. Aileler, bu davanın yalnızca bireysel bir mücadele değil, toplumsal bir vicdan meselesi haline geldiğini ifade ederek şu sözlere yer verdi:

“72 cana mezar olan bir yapının ardındaki kasıtlı ihmalleri, denetimsizlikleri ve sorumsuzlukları açığa çıkarmak ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için örnek teşkil edecek bir karar elde etmek, en büyük sorumluluğumuzdur.”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, davanın olası kast suçlamasıyla yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Açıklamada, canlarını kaybettikleri yakınları için verdikleri sözü son nefeslerine kadar tutacakları ve olası kastla mahkumiyet elde edilene dek mücadelelerini sürdürecekleri belirtildi.

Aileler ayrıca, bugüne dek kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek bu mücadelenin yalnızca kendi çocukları için değil, “bu ülkede bir daha hiçbir canın sorumsuzluklara kurban gitmemesi için” verildiğini kaydetti.

“Şampiyon Meleklerimizin adaletini sağlamak, sadece bizim değil, bu ülkenin vicdan borcudur. Bu ışığın sönmemesi için yargı mekanizmasındaki her adalet savunucusunun, emri vicdanından ve kanundan alması esastır.”