6 Şubat Depremi sonucunca hayatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerin ölümüne neden olmakla yargılanacak 11 sanıklı İsias Davası ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

SADECE 1 SANIK MAHKEMEDE OLACAK

11 sanıklı davada sadece 1 sanık mahkeme salonunda hazır bulunacak. Diğer sanıklardan tutuklu olanlar bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz yargılanacak olanlar ise adli kontrol edildikleri karakollardan video konferans yoluyla davaya katılacakları öğrenildi.

ÖZEL SALON, OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK

Adıyaman Adliyesi İsias davası ve izleyicileri için özellikle hazırlandı. Yaklaşık 125 kişilik ana salonun yanı sıra, 150 kişilik bir salon daha eklendi. İkinci salona kurulan ekran üzerinden ana mahkeme salonu takip edilebilecek.

Bu salonlar dışına girişin yasak olacağı adliyede, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alınacağı ifade ediliyor.

Mahkemenin ilk gününde sanıkların savunma yapacakları ifade edilirken, ikinci ve üçüncü gününde müştekilerin de dinlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kıbrıs