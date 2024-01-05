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Mahkemede dün müştekiler (tanıklar) dinlenmiş, yaklaşık 13,5 saat süren duruşmaya bugün sabaha kadar ara verilmişti.

Sanıklar online olarak bugün de davada bulunacak.

Mahkeme bugün ara kararlar verecek. Sanıkların tutukluluk durumunun değerlendirileceği mahkemede, bir sonraki duruşmanın tarihine karar verilmesi bekleniyor.

Tanıkların dinlenmesi ardından avukatların şimdiye kadar ortaya çıkan olgularla ilgili beyanları dinlenecek.

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Türkiye saatiyle 09.00’da başlaması beklenen duruşmanın üçüncü gününde ilk olarak tanıklar dinlenecek.

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