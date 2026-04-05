Belediye’den yapılan açıklamaya göre, kendisi de bir sığınmacı olan Polonyalı yazar Slavomir Mrozek’in mültecilik kavramını ele aldığı “Sığıntılar” yapıtı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda oyunun rejisörü olan Sinan Küçüköz tarafından sahneye uyarlandı.

Tek perdelik oyun, oyuncular Burak Ecmel Nayır ve Gökhan Güngör tarafından sahnelendi.

Oyun sonrası söz alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz, kendilerini KKTC’ye davet eden ve İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günlerinde oyunlarını sahneleme fırsatı veren İskele Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a teşekkür etti.

-Tiyatro Günleri, 11 Nisan’da “Camera Obscura” oyunu ile devam edecek

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri kapsamında 11 Nisan Cumartesi günü, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından “Camera Obscura” oyunu sahnelenecek.

İskele AKM sahnesinde ücretsiz olarak gösterilecek oyun, saat 20.00’da başlayacak.