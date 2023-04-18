İskele Belediyesi Makenzi Plajında anma yürüyüşü ile başlayan etkinlikte öğrenciler melekler takımının fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıyarak Lunaparkın olduğu alana gitti.
Şampiyon Melekler Takımı anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve belediye Kültür Sanat ve Dış ilişkiler sorumlusu Özlem Kadirağa, Melekler takımı anısına gökyüzüne balonlar bıraktı.
Etkinlikte Şampiyon Meleklerin en sevdiği şarkılar çalındı… Dondurma, pamuk şeker ve süt dağıtılan etkinlikte çocuklar lunaparkta oynayarak eğlenceli bir gün yaşadılar...
BRT