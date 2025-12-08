Polisten yapılan açıklama şöyle:

"08.12.25 tarihinde, saat 15:20 sıralarında, İskele - Ercan Anayolu üzerinde Mohammad KHEIRKHAHSABETGHADAM (E-48)yönetimindeki ZPL 094 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru sol şeritte seyrettiği esnada Kantara Gıda önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sağ şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yahya Bozacı (E-38) yönetimindeki 34 KG 0520 plakalı kamyon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu Mohammad KHEIRKHAHSABETGHADAM olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan Yahya Bozacı ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."