Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali’nde geçtiğimiz gün hortum meydana gelmiştir. Son 48 saat içinde gerekli hasar tespit çalışmaları yapılmış olup, halkımızın mağduriyet yaşamaması adına onarım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanmıştır.

Yaşanan bu doğal afetin ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ekipleri, arızaları gidermek ve elektrik akışının kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla hem Teknecik Elektrik Santrali’nde hem de sahada yoğun bir çalışma başlatmıştır.

KIB-TEK çalışanları ve yönetimi, halkımızın bu tür felaketlere rağmen enerjisiz kalmaması için tüm imkânlarını seferber ederek gece gündüz görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Zorlayıcı hava şartlarına rağmen tüm teknik ekiplerimiz sahada, hasar gören noktalarda onarım faaliyetlerini süratle gerçekleştirmektedir. Yaşanan arızaların büyük bölümü kısa süre içerisinde giderilmektedir.

Halkımız, elektrikle ilgili yaşadığı sıkıntıları KIB-TEK 6000960 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden kurumumuza bildirebilir. Ekiplerimiz, gelen ihbarlar doğrultusunda bölgelere hızla yönlendirilerek gerekli müdahaleleri yapmaktadır.

KIB-TEK olarak, olumsuz hava koşullarının neden olduğu bu süreçte halkımızın anlayışı ve destekleri için teşekkür eder, güvenli ve kesintisiz enerji için çalışmalarımıza aralıksız devam ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."