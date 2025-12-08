PGM'den verilen bilgiye göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, işitme engelli bireylerin poliste yaşayabileceği iletişim sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen seminerde, KİKEV Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Emrah Soykan tarafından polis mensuplarına işaret dili tarihçesi, sağır/işitme engelli toplumun durumu, çözüm önerileri, yasal mevzuat ve işaret dili alfabesi hakkında bilgi verildi.

Seminere, Polis Genel Müdürü Ali Adalier, KİKEV Başkanı Bahire Doğru, ilçe ve bölüm müdürleri ile çeşitli birimlerden polis mensupları katıldı.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, eğitimin polise yönelik olarak ilk kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, polisin işaret dilini öğrenmesi halinde engelli bireylerle doğru iletişim kurulabileceğini ve toplumda güvenin artacağını söyledi.

Polis Genel Müdürü Ali Adalier ise işitme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara karşı farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Eğitim sonunda, katkılarından dolayı KİKEV Başkanı Bahire Doğru ve eğitmen Doç. Dr. Emrah Soykan’a Polis Genel Müdürü Ali Adalier tarafından anı plaketi takdim edialdi.