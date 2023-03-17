Cihangir’de ani ölüm! Cihangir’de ani ölüm!

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, İskele  –  Gazimağusa Bölünmüş Anayolu güzergahında bulunan, Long  Beach Çemberi yanında alt geçit yapım çalışması tamamlandığından bugünden itibaren yol trafiğe açıldı.