Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, İskele – Gazimağusa Bölünmüş Anayolu güzergahında bulunan, Long Beach Çemberi yanında alt geçit yapım çalışması tamamlandığından bugünden itibaren yol trafiğe açıldı.

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