Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.30'da İskele’de sakin Topel Bada (E-60), Köprülü Köy Kahvehanesi’nde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bada’nın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm nedeni otopsi sonucunda tespit edilecek.

-43 yaşındaki Najam Ul Hassan yaşamını yitirdi

Öte yandan bu sabah saat 05.00 sıralarında ise göğüs ağrısı şikayeti ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne giden Çatalköy’de sakin Najam Ul Hassan (E-43), yapılan muayenesinin ardından sevk edildiği Lefkoşa Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hassan’ın ölüm nedeni de yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-47 yaşındaki polis memuru görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Dikmen’de Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde, Polis Memuru Mehmet Korkmaz (E-47) ise bugün saat 07.30'da görevi başındayken aniden rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Korkmaz, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkmaz’ın ölüm nedeni de yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

- Abisalov’un ölüm nedeni “Kronik gut hastalığı, kronik gastrit ve böbrek yetmezliği”

Öte yandan, önceki gün Mutluyaka’daki evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Viacheslav Abisalov’un (E-52) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kronik gut hastalığı, kronik gastrit ve böbrek yetmezliği” olduğu tespit edildi.