İskele İlçesi sınırları içerisinde meydana gelebilecek afetlere etkin müdahale konusunda sık sık bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla toplantılar gerçekleştiren İskele İlçe Emniyet Kurulu’nun bir kez daha gündemi, yaklaşan yaz mevsimi dolayısıyla oluşabilecek yangınlar oldu.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen ve ilçesi sınırlarında meydana gelebilecek yangınlara karşı alınması gereken önlemler konusunun masaya yatırıldığı toplantıya İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Binbaşı Bahadır Kılıç, İskele İtfaiye Şube Amiri Tahir Bulak, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Mahmut Balcı, İskele Polis Müdürlüğü, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Erenköy-Karpaz Belediyesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Su İşleri Dairesi, Orman Dairesi, Karayolları Dairesi, İskele Kaymakamlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd, Altınbaş Petrol’den yetkililer katıldı.