Başbakan Üstel, Hristodulidis’in Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrası dile getirdiği ifadelerin Ada’daki barış ve huzur ortamına ciddi zarar vereceğini belirterek, söz konusu adımı “tehlikeli, provokatif ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Üstel, bir yandan müzakere sürecinden bahsedilirken diğer yandan Kıbrıs Türk halkının yok sayıldığını ifade ederek, bu yaklaşımın Rum liderliğinin gerçek niyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta herhangi bir askeri adım atılabilmesi için Kıbrıs Türk halkının rızasının zorunlu olduğunu vurgulayan Üstel, bu onay olmadan atılacak adımların uluslararası hukuk açısından geçersiz olacağını belirtti.

Fransa ve AB’ye Eleştiri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un tutumunu da eleştiren Üstel, Fransa’nın geçmişteki politikalarına atıfta bulunarak, Kıbrıs Rum tarafına verilecek desteğin uzun vadede hayal kırıklığı yaratacağını ifade etti. Üstel ayrıca, Avrupa Birliği’nin bu süreçteki yaklaşımını “ikiyüzlü politika” olarak değerlendirdi.

“Egemenlik Hakları Göz Ardı Edilemez”

Üstel, Avrupa Birliği üyesi hiçbir ülkenin KKTC’nin egemenlik haklarını ve güvenliğini göz ardı edemeyeceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi devlet yapısı içinde barış, güvenlik ve adalet temelinde yoluna devam edeceğini söyledi.

Açık Uyarı: “Bu Politikadan Vazgeçin”

Rum lider Hristodulidis’e açık çağrıda bulunan Üstel, Güney Kıbrıs’ın yabancı askerlerin üssü haline getirilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını ifade ederek, bu politikadan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Üstel, aksi halde atılan adımların karşılıksız kalmayacağını ve bu süreçten zarar görecek tarafın yine Rum yönetimi olacağını sözlerine ekledi.