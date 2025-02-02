Gün boyu devam eden denetim ve kontrollerde;

(1) Mehmetçik-Balalan köyleri arasında 9 numaralı av bölgesi içerisinde, Y.E.(E-36) ve R.Y.(E-39)’nin, adlarına kayıtlı av tüfeklerini, araçlarının bagajında kırık vaziyette taşımayıp, araçları içerisinde kurulu bir vaziyette bulundurarak taşıdıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahısların her birine bir asgari ücret para cezası kesilerek rapor edilmiştir.

(2) Mehmetçik - Balalan köyleri arasında, 9 numaralı av bölgesi içerisinde, G.K.(E-74)’nin avlanmada yasaklanmış yöntem olan ses cihazı kullanmak suretiyle kanunsuz olarak avlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahsa iki asgari ücret para cezası kesilerek rapor edilmiştir.

(3) Topçuköy - Altınova arasında, 19 numaralı av bölgesi içerisinde, H.H.(E45)’nin KKTC’ye ithali yasak olan GKRY menşeli toplam 47 adet canlı av tüfeği fişengi ile 24 adet kullanılmış boş av tüfeği fişeği kovanını, M.Y.S.(E-67) ise toplam 12 adet canlı av tüfeği fişeğini tasarruf edip taşıdıkları, ayrıca M.Y.S’nin aracı ile en yakın toprak veya asfalt yoldan 50 metre mesafeden fazla arazi içerisine girerek kanunsuz avlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

(4) Dipkarpaz'da, 1 numaralı av bölgesi içerisinde E.B.(E-39) tasarrufunda KKTC’ye ithali yasak olan GKRY menşeli toplam 18 adet, E.Y.(E-46) ise tasarrufunda 1 adet av tüfeği fişeğini tasarruf edip taşıdıkları ayrıca adlarına kayıtlı av tüfeklerini araç içerisinde kırık vaziyette bagajda taşımayıp, kurulu vaziyette araç içerisinde taşıdıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

(5) İskele - Turnalar arasında 16 numaralı av bölgesi içerisinde, M.Y. (E-63) adına kayıtlı av tüfeğini, aracın bagajında kırık vaziyette muhafaza etmeyip, araç içerisinde kurulu bir şekilde bulundurup taşıdığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahsa bir asgari ücret para cezası kesilerek rapor edilmiştir.

(6) Ardahan - Kantara yolu üzerinde, M.A.G.(E-20), avlanma ruhsatı olmaksızın babası R.G. adına kayıtlı av tüfeği ile 38 adet av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanırken, ateşli silahını salim yerde muhafaza etmeyen R.G. hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır.