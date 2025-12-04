Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlıların söz konusu araçların satışı için şirket adına işlemleri yürüten yetkiliyle anlaşma sağladıkları, ancak karşılığı olmadığını bildikleri 5.800.000 TL tutarında bir çek düzenleyerek noter huzurunda satış sözleşmesi imzaladıkları tespit edildi. Zanlıların, araçlara karşılık 15.000 Sterlin nakit para ile geçersiz çeki vererek araçların bir oto galerisi adına devrini gerçekleştirdikleri açıklandı.

Polisin olayı öğrenmesinin ardından başlatılan ileri soruşturmada, E.H., H.K. ve B.G. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.