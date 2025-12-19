Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Polis, KTV 914 plakalı araçta yapılan aramada yaklaşık 4 Kilogram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının saat 20.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığını, Şehit Teğmen Sokak’ta durdurularak aracında arama yapıldığını açıkladı.

Polis, 18.12.2025 tarihinde saat 20.30’da zanlının Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını ve aynı gün Metehan Sınır Kapısı civarında pusu görevine başladıklarını söyledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Cemal Ramiz mahkemeye olguları aktardı.

