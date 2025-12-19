Polis açıklamasına göre, 25 Ağustos 2025 tarihinde Ö.B.A. (K-45)’nın, söz konusu sağlık şirketinde başka bir şahsa ait yüzde 50 hisseyi devralmak amacıyla, hisse sahibinin bilgisi ve izni olmaksızın imzasını taklit ederek sahte resmi evrak düzenlediği tespit edildi. Zanlının, hazırladığı sahte evrakları Vergi Dairesi ile Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde tedavüle sürerek, şirket hisselerinin tamamını sahtekarlık yoluyla kendi adına devraldığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meselede aranmakta olan zanlı Ö.B.A.’nın, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.