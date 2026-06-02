İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü de yaz sezonu öncesinde bölgede faaliyet gösteren arıtma tesislerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere İskele Belediyesi Çevre Mühendisi ile Çevre Dairesi personeli de eşlik etti.

Artan nüfus ve hareketlilikle birlikte yaz aylarında atık su miktarında yaşanabilecek yükselişi göz önünde bulunduran İskele Belediyesi, bölgedeki arıtma tesislerini titizlikle tek tek inceledi. İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, İskele Belediyesi Çevre Mühendisi ile Çevre Dairesi, yapılan denetimlerde, tesislerin kapasitesini, çalışma performansını ve çevre mevzuatına uygunluğunu yerinde inceledi. Atık suların çevreye zarar vermeden arıtılması, yer altı su kaynaklarının korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen eksiklikler ve alınması gereken önlemler konusunda işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Dere yataklarında gerekli temizlik çalışması yaptırıldı

Öte yandan, son günlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından bölgede bulunan dere yatakları da kontrol edildi. Olası taşkın ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gerekli temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek dere yataklarının güvenli hale getirilmesi sağlandı.