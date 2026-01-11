Polis açıklamasına göre, Z.G. (E-43), boşanma aşamasında olduğu eşine yönelik mahkeme tarafından verilmiş, 200 metreden fazla yaklaşmama yönündeki koruma emrine rağmen, eşinin kaldığı apartman önüne gitti. Z.G.’nin, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü gerekçesiyle, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla M.B.O. (E-28)’yu bel kısmından yaraladığı belirtildi.

Yaralanan M.B.O., Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Olayın ardından Z.G. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.