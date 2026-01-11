Bahar havasının ardından yurda Ukrayna üzerinden soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor.

51 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için 51 kente sarı kodlu uyarı verdi.

Hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerinde yarın ise tüm yurtta mevsim normallerinin altında azalacağını bildiren MGM, bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağışın etkili olacağını saat 18.00'den sonra ise karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

SEL, YILDIRIM, DOLU

Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildiren MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

KAR İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞACAK?

MGM'nin uyarılarının ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi.

İstanbul'da gün boyu kuvvetli yağmur beklendiğini duyuran AKOM, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağacağını açıkladı.

İstanbul'da yarın kuvvetli kar beklendiğini duyuran AKOM, sabah saat 06.00'dan itibaren il genelinde karın etkili olacağını da açıkladı.

Meteoroloji verilere göre yarın İstanbul'un 0 derece olması beklenirken kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arasında olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Uyarıların ardından ise İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Tatil ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek kar tatili haberine çevrildi.